L'éphéméride-agenda du lundi 24 septembre 2012

Voici l'éphéméride du lundi 24 septembre



LUNDI 24 SEPTEMBRE 2012

-----------------------



268e jour de l'année



SAINTE-THECLE

Vierge et martyre du 1er siècle à qui l'on attribuait des pouvoirs de guérison

Ni qualité, ni couleur, ni chiffre



QUELQUES 24 SEPTEMBRE

---------------------



1853 : la France prend possession de la Nouvelle-Calédonie

1896 : naissance de F. Scott Fitzgerald (mort le 21 décembre 1940)

1944 : mort du sculpteur Aristide Maillol

1953 : présentation du premier film réalisé en cinémascope, "La Tunique", de H. Koster

1999 : ouverture à Sangatte d'un centre de transit pour les demandeurs d'asile

2000 : un référendum permet l'adoption du quinquennat en France

2004 : décès de la romancière Françoise Sagan, auteur de "Bonjour tristesse"



Le soleil se lève deux minutes plus tard à 07H42 et se couche deux minutes plus tôt à 19H42

Le dicton : "Matin à forte rosée, tonnerre en fin de journée"



LES PRINCIPAUX RENDEZ-VOUS DE LA JOURNEE

----------------------------------------



POLITIQUE

---------

MATIGNON - 08h30 - Entretien de Jean-Marc Ayrault avec Manuel Valls, ministre de l'Intérieur

MATIGNON - 09h00 - Entretien de Jean-Marc Ayrault avec Pierre Moscovici, ministre de l'Economie

PARIS - 16h00 - Séance : Projet de loi sur la mobilisation du foncier public en faveur du logement et sur le renforcement des obligations de production de logement social



POLICE JUSTICE

--------------

BORDEAUX - 09h00 - Procès dit des "reclus de Monflanquin"



PROCES

------

DIJON - 09h00 - Procès aux assises d'un homme accusé de l'assassinat de sa femme en 1996 sous les yeux de son fils, et dont la cavale a duré 14 ans

PARIS - 13h30 - Procès dit des "irradiés d'Epinal". Comparaissent notamment deux radiothérapeutes et un radiophysicien poursuivis pour homicides et blessures involontaires. Audience les lundis, mardis et mercredis après-midi jusqu'au 31 octobre - 31e chambre du tribunal correctionnel, siégeant dans la 1ère chambre civile. Retransmission vidéo dans la chambre des criées.

TOULOUSE - 14h00 - La cour d'appel rend son arrêt à l'issue du procès fleuve de la catastrophe AZF, qui fit 31 morts et des milliers de blessés à Toulouse le 21 septembre 2001

VERSAILLES - 14h00 - Le conseil des prud'hommes rend sa décision concernant quelque 140 anciens salariés d'une filiale française de Nortel, qui contestent leur licenciement en 2009 - Conseil des prud'hommes de Versailles - 5 place André Mignot



SANTE

-----

PARIS - 11h00 - Conférence de presse sur les "médicaments : 10 milliards d'euros d'économies réalisables" par la Commission Santé et Environnement au Parlement européen - 288 bd Saint-Germain 7e

illustration : 24 septembre 2004, décès de la romancière Françoise Sagan, auteur de "Bonjour tristesse".