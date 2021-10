Muse, Green Day, No Doubt, Taylor Swift, découvrez la riche actualité musicale de ces prochains jours

Sortie de l'album "¡Uno!", de Green Day

24/25 septembre

Royaume-Uni/Etats-Unis

Les vétérans du punk-rock américain sortent leur neuvième album studio, ¡Uno!, premier opus de la trilogie Uno, Dos, Tres dont le dernier chapitre sortira en 2013.

www.greenday.com/album



Sortie de l'album "Push & Shove", de No Doubt

24/25 septembre

Royaume-Uni/Etats-Unis

Le rockeurs pop-punk californiens sont de retour dans les bacs avec Push & Shove, leur premier album en 11 ans depuis Rock Steady (2001).

www.nodoubt.com

Sortie de l'album "The 2nd Law", de Muse

28/29 septembre

Royaume-Uni/Etats-Unis

Les auteurs de l'hymne officiel des JO sont de retour dans les bacs avec The 2nd Law, sixième album studio du groupe, qui fait suite à l'album de 2011 The Resistance.

http://muse.mu/

Tournée "Believe" de Justin Bieber

Du 29 septembre au 26 avril

Amérique du Nord/Europe

La star canadienne Justin Bieber embarque pour une tournée fleuve pour faire la promo de son dernier album, Believe. Le prix des billets oscille entre 89$ et 450$, le tarif le plus élevé incluant une rencontre avec le chanteur.

www.justinbiebermusic.com



Tournée de Cat Power

Du 11 octobre au 8 novembre

Amérique du Nord

Chan Marshall part en tournée pour faire la promo de son album Sun, qui réunit ses premières créations originales depuis six ans. Les billets en précommande tournent autour de 25$.

www.catpowermusic.com



Sortie de "Red", de Taylor Swift

22 octobre

International

La chanteuse américaine prépare la sortie de son quatrième album studio, intitulé Red. Elle a déjà dévoilé son single phare, We Are Never Ever Getting Back Together, disponible en téléchargement sur iTunes depuis son site.

taylorswift.com