Le Havre. Un campus sportif et une maison médicale à Dumont-d'Urville

Les quartiers sud du Havre sont en plein développement. Après une concertation publique débutée en avril 2014, la Ville a décidé de créer une zone d'aménagement concertée (ZAC) aux abords de la rue Dumont-d'Urville. Bordant le jardin fluvial, ce quartier a déjà vu émerger le Hangar 0, un laboratoire de la transition écologique et solidaire sélectionné dans le cadre de Réinventer la Seine, et la résidence de logements Kubic.

Deux écoles et 300 élèves

Lundi 18 mai, le conseil municipal a acté la vente de plusieurs terrains pour permettre la création de nouveaux équipements et de logements.

L'un accueillera un campus sportif (investisseurs PARTIM/OCEANIS) orienté vers la formation et la pratique du "sport santé". Baptisé Weform, ce campus s'étalera sur 7 500 m2 de plancher. Deux écoles intégreront le campus : ESG Sport, école de commerce spécialisée dans le sport, et Global Training Formation, une école de formation qualifiante pour les métiers du sport, notamment vers le "sport sur ordonnance". Ces deux écoles pourront accueillir jusqu'à 300 élèves au total dans les divers cursus de formation. Ce campus sera doté d'une résidence étudiante de 150 logements (du studio à la colocation) et d'une résidence pour les jeunes actifs, bénéficiant des services du campus.

Les aménagements de la ZAC Dumont-d'Urville. - Ville du Havre

La Ville du Havre va céder également un terrain de 2 115 m² à Groupe Duval, associé au cabinet Ataub architectes, pour permettre la création d'un ensemble immobilier comprenant une maison médicale, des logements dont une vingtaine à caractère social et un parking en silo de 120 places mutualisées avec d'autres programmes immobiliers dans le quartier. La maison médicale accueillera des médecins généralistes et spécialistes exerçant dans diverses disciplines médicales, ainsi que des activités de services aux praticiens.