Météo du vendredi 21 septembre

Dès la matinée, un corps pluvio-instable se mettra en place près de l'arc atlantique et gagnera toutes les régions intérieures, du sud Bretagne au nord Aquitaine, jusqu'au Val-de-Loire et Massif central.



Les ondées pourront être accompagnées localement d'orages. Elles se décaleront en cours d'après-midi et pour la soirée vers les régions du quart nord-est en débordant vers le nord de Rhône-Alpes.

Les précipitations orageuses pourront être localement plus soutenues en seconde partie de journée.



Sur les régions du nord-ouest, du nord Bretagne à la Belgique, le ciel sera bien encombré par des nuages d'altitude et quelques ondées ne sont pas à exclure.



Près du golfe du Lion des entrées maritimes apportent quelques pluies sur les contreforts du Languedoc/Roussillon.



Sur le reste du pays, essentiellement de Midi-Pyrénées au sud-est, à l'exception de quelques brumes matinales, la journée sera bien ensoleillée.



Les températures resteront fraîches le matin sur la moitié nord: entre 2 et 7 degrés avec localement quelques gelées blanches possibles; et plus douces au sud de la Loire: entre 9 et 17 degrés sur le sud-ouest et près des rivages de Méditerranée, et localement entre 20 et 21 près de la côte basque.



Les maximales seront bien agréables avec 19 à 21 de Lille à Paris, 25 en plaine d'Alsace, 17 à 20 sur le nord-ouest, 25 à 28 le long de la vallée du Rhône, 27 à 30 le long de la Garonne.