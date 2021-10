Un programme tout en dentelles au musée de Normandie

"Rose, une vie de dentellière" est une création du théâtre du signe, qui met en scène un personnage curieux et bavard : une dentellière qui fait le point sur sa vie d’ouvrière et n’hésite pas à dire tout haut ce que les gens pensent tout bas. Toujours autour du thème de l’exposition, une conférence aura lieu samedi 22 septembre : "La dentelle en haute couture. Une belle hypocrite ?" Catherine Örmen, historienne de la mode et auteur de nombreux ouvrages, animera cette conférence.

Pratique. Au Musée de Normandie, exposition jusqu’au 4 novembre, spectacle du samedi 22 septembre au 24 octobre, tous les mercredis (14h30) et samedis (16h) et dans une conférence le samedi 22 septembre à 15h. Plus d’informations au 02.31.30.47.60.