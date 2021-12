Paris (AFP). Le musée Rodin rénové inauguré par Manuel Valls à Paris

Manuel Valls a inauguré lundi soir le musée Rodin rénové, qui rouvre entièrement ses portes jeudi après trois ans de travaux, en défendant le rôle de l'art "pour casser ces murs de défiance, de repli, de rejet qui se dressent devant nous". Le Premier ministre, qui a raconté ses venues dans le musée avec son père artiste-peintre, Xavier, a rendu hommage à un sculpteur qui "malgré la commande", "impose son thème" et "son style". "A une vision conventionnelle de ce que les choses devaient être, de ce qu?il était admis qu?elles soient, Rodin opposait sa vision. Sa vision, c?est-à-dire ce que les choses étaient vraiment", a déclaré le chef du gouvernement, venu en voisin de Matignon distant de 200 mètres. Dans une fin de discours aux résonances politiques, le Premier ministre a parlé du besoin de la culture "pour nous retrouver, nous rassembler, pour casser ces murs de défiance, de repli, de rejet qui se dressent devant nous, pour dissiper aussi ces nuages sombres à l?horizon". "Les intégrismes, les fondamentalismes, les régressions de toute sorte s?en prennent toujours d?ailleurs d?abord à l?art, aux artistes, aux créateurs. Ils détruisent les statues pour détruire l?émotion. Ils brûlent les livres pour piétiner l?intelligence. Aujourd?hui encore, la culture doit prendre le pas sur la barbarie. La création, l?émergence, prendre le pas sur le déclinisme ambiant. La découverte, la curiosité, prendre le pas sur le pessimisme", a plaidé M. Valls. Après trois ans de lourds travaux, l'hôtel Biron, qui accueille le musée depuis 1919, rouvre jeudi à Paris avec une nouvelle présentation mettant l'accent sur le travail de création du grand sculpteur, toujours aussi populaire. Au cours du chantier, le musée était toutefois resté partiellement ouvert jusqu'en janvier, date à laquelle seul le jardin et ses oeuvres sont restés accessibles au public. Le musée Rodin fait partie des dix musées les plus visités en France avec une fréquentation annuelle de 700.000 personnes. Il abrite des chefs d'oeuvre d'Auguste Rodin, comme "La Porte de l'enfer", "Le Baiser", "Balzac" ou encore "L'Homme qui marche".

