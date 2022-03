Le Havre. Réouverture des auto-écoles : des règles sanitaires s'imposent

Lundi 11 mai, premier jour de déconfinement, les commerces (à l'exception des bars et restaurants) pourront rouvrir leurs portes. Ce sera le cas pour les auto-écoles. Une réouverture qui ne se fera pas sans l'installation de protections sanitaires.

Des cours de code en petit comité

Exemple avec l'auto-école CER Apollo (Harfleur et Le Havre Sanvic). Marie Hérissé, la gérante, a adapté ses locaux et pourra accueillir, pour chaque cours de code, dix élèves sur son site d'Harfleur et neuf élèves à Sanvic. Ses élèves devront désormais prendre rendez-vous pour assister aux cours de code, afin de mieux gérer les flux. Ses quatre moniteurs seront équipés de masques, de visières et de gel hydroalcoolique. Les voitures seront nettoyées après chaque cours en présence de l'élève. Ces mesures ont certes un coût, mais elles ne devraient pas perturber le fonctionnement de l'entreprise, ou trop ralentir le travail. Marie Hérissé estime à moins de 5 minutes le temps pour désinfecter les voitures entre deux cours.

Marie Hérissé, gérante de CER Apollo Impossible de lire le son.

Quant aux examens de conduite, ils devraient reprendre en juin.