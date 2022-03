Lillebonne. Réouverture partielle de la Maison des compétences

La Maison des compétences à Lillebonne ouvre de nouveau ses portes au public, le lundi 11 mai. Le public sera accueilli aux horaires habituels, du lundi au vendredi, de 8 h 15 à 18 heures. Le port du masque sera obligatoire pour pouvoir entrer. Un masque jetable sera mis à la disposition des personnes n'en disposant pas.

Parmi les services qui seront accessibles : l'information–conseil, les rendez-vous avec les conseillers orientation-emploi-formation de Caux Seine développement, l'accès aux ordinateurs en libre-service et l'accès possible, mais restreint au Centre de ressources.

L'espace public numérique et l'ensemble des ateliers collectifs resteront inaccessibles. L'accueil du public par la Mission locale reste pour l'instant suspendu (les conseillers restent joignables par mail et téléphone), tout comme l'accueil pour le Clips (le centre de formation reste joignable par mail et téléphone). L'ensemble des permanences ponctuelles de partenaires au sein de la Maison des compétences reprendront progressivement, à partir du lundi 18 mai.