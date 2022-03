Caux Seine Agglo. Reprise des transports, scolaires compris, à partir du lundi 11 mai

Les transports de Caux Seine Agglo fonctionneront à 100 % à partir du lundi 11 mai. L'agglomération va toutefois adapter leur mode de fonctionnement pour respecter les mesures d'hygiène et de sécurité pour les usagers et le personnel.

Tous les transporteurs de Seine-Maritime sont équipés en masques, gels et nettoyants pour les véhicules et le personnel. 75 % des places seront neutralisées dans les transports. Les masques ne seront pas obligatoires pour les enfants scolarisés en classes maternelles et élémentaires, mais ils le seront pour les collégiens et usagers. Les lignes dites régulières reprendront dès le lundi 11 mai et le transport scolaire dès le mardi 12 mai pour les maternelles et les primaires, dès le lundi 18 mai pour les collèges.