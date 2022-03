Le Havre. Déconfinement : davantage de bus, de trams et de pistes cyclables

Dans le cadre de son plan de déconfinement, à partir du lundi 11 mai, la ville du Havre va proposer une offre de transports en commun plus étendue. Le trafic LiA va reprendra à 70 % (contre 40 % en période de confinement). Les usagers devront respecter des règles sanitaires strictes à bord des véhicules : port du masque obligatoire, pas de montée à l'avant des véhicules et un siège sur deux condamné. L'ensemble des véhicules en service fera l'objet d'un nettoyage systématique au dépôt et en circulation (équipes mobiles de nettoyage). Une solution hydroalcoolique sera mise à disposition des voyageurs dans chaque véhicule.

Des voies dédiées temporairement aux vélos

Pour les usagers craignant de prendre les transports en commun et éviter un report sur la voiture, la Ville du Havre et Le Havre Seine Métropole vont aménager temporairement des voies dédiées aux vélos, prises sur les voies de circulation générale. Il s'agira d'élargir certaines pistes très fréquentées et étendre certaines pistes cyclables. Le plan de circulation est encore en cours de concertation avec l'association La Roue Libre. LiAvélos reprendra du service dès le 11 mai. Des points de location mobiles sont à l'étude. Un stock de 400 vélos est déjà disponible à la location et ce stock sera renforcé de 300 nouveaux vélos dans le courant de l'été.

Quid des abonnements ?

Les contrôles du stationnement réglementé sur voirie reprendront à compter du lundi 1er juin. Concernant les abonnements pour le stationnement sur voirie, les abonnements en cours de validité seront automatiquement prorogés. Les abonnements échus devront être renouvelés en utilisant de préférence le service en ligne Hariane.fr. Dans ce cas, la durée d'abonnement sera automatiquement et gratuitement prolongée d'une durée égale à la période non-consommée durant le confinement.