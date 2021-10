Toxicité des OGM : "il faudra confirmer ces résultats"

"Comme tout résultat scientifique, l'étude réalisée devra être vérifiée par d'autres équipes indépendantes. Il faut notamment être sûr qu'aucun élément extérieur n'a échappé à l'étude, qui pourrait remettre en question le résultat. Avant d'affirmer quoi que ce soit, il faut que ces résultats soient reproductibles et reproduits", explique le maître de conférences universitaire et praticien hospitalier Hervé Mittre.

Mercredi 19 septembre, le professeur caennais Gilles-Eric Séralini a publié les résultats de son étude, "une première mondiale" selon ses auteurs, dans la revue américaine "Food and Chemical Toxicology". Elle établit un lien de cause à effet entre OGM et tumeurs observées chez des rats.