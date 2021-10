Robbie Williams est papa d'une petite fille

Robbie Williams et sa femme Ayda Fields pour la naissance de leur petite fille, en ce 19 septembre.

La petite Theodora Rose Williams est née le 18 septembre. Sa naissance a été annoncée par le chanteur sur son blog officiel.

Le premier enfant du couple a attiré des messages de sympathie et de félicitations de nombreux utilisateurs de Twitter, et a propulsé le terme "Robbie Williams" à la dixième place des sujets les plus évoqués sur Twitter à travers le monde.