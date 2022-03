Le palmarès des Brit Awards !

Après 17 ans d'attente, la formation de Robbie Williams Take That a été sacrée meilleur groupe britannique de l'année aux Brit Awards lors de la cérémonie qui s'est déroulée le 15 février dernier àl'O2 Arena de Londres. Lauréats aux Grammy Awards, Les Canadiens d'Arcade Fire sont repartis auréolés du prix du meilleur groupe international.

Plan B et Laura Marling ont marqué la scène musicale anglaise l'année dernière en remportant respectivement les statuettes des meilleurs artistes masculin et féminin. Le rappeur Tinie Tempah s'est distingué dans les catégories révélation et chanson de l'année avec Pass Out.

Au niveau international, les Brit Awards ont décerné leurs prix à Cee Lo Green, Rihanna et Justin Bieber. Arcade Fire a été doublement récompensé par le prix du meilleur groupe et du meilleur album revenu à The Suburbs.

Artiste britannique masculin de l'année

Plan B

Artiste britannique féminine de l'année

Laura Marling

Révélation britannique

Tinie Tempah

Groupe britannique

Take That

Artiste international masculin de l'année

Cee Lo Green

Artiste international féminine de l'année

Rihanna

Révélation internationale

Justin Bieber

Groupe international de l'année

Arcade Fire

Album international de l'année

Arcade Fire - The Suburbs