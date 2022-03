Football (Ligue 2). Le SM Caen racheté et Pascal Dupraz sur le départ ? 

Peu souvent mentionné dans les colonnes de nos confrères du sud de la France, le Stade Malherbe de Caen est d'abord apparu en début de soirée mercredi 6 mai dans celles de Var Matin au sujet de Mourad Boudjellal, l'ancien président du RC Toulon en rugby qui souhaite s'impliquer désormais dans le club de football du Sporting Club Toulon. "S'il venait à mettre les deux pieds dans le monde du football, il serait accompagné par un entraîneur de renom. Selon nos sources, Pascal Dupraz lui aurait donné son accord, sous certaines conditions", affirment nos confrères.

Quelques heures plus tard, c'est le quotidien L'Équipe qui écrivait lui aussi quelques lignes sur le Stade Malherbe de Caen mais cette fois, au rayon administratif en assurant que le groupe sino-américain NewCity Capital se serait positionné en cas de vente du club normand, à hauteur d'une valorisation à 6 millions d'euros.

La direction ne s'exprime pas

Il y a quelques semaines de cela, lors d'une réunion ouverte, les dirigeants du club, Fabrice Clément (président), Pierre Esnée (président du SMC10, actionnaire majoritaires) et Jean-Claude Lechanoine (président du Club des 50, actionnaires minoritaires) avaient déjà été interrogés sur le cas d'un "investisseur-extérieur-carnet-de-chèque" et la réponse avait été aussi claire qu'unanime : "C'est hors de question ! Des clubs à vendre il y en a beaucoup mais ce n'est pas le modèle que l'on veut pour le club. Nous, on investit dans le club de notre région", avaient-ils répondu de concert et "on fera face, comme on l'a toujours fait".

La direction du club n'a souhaité s'exprimer sur aucun des deux sujets, pour l'instant. Manœuvres de déstabilisation, jeu de pouvoir ou véritable envie d'arrivée pour les uns et de départ pour les autres ? Quoi qu'il en soit, l'intersaison 2020 débute tambour battant pour Caen.