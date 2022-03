Le Havre. Des masques en vente pour les entreprises du territoire

Pour aider à la reprise économique de son territoire, la CCI Seine Estuaire (Seine-Maritime) a mis en place, depuis le mardi 28 avril, des plateformes de vente d'équipements de protection. Elle propose des masques chirurgicaux, des masques en tissu non homologués et des visières. La CCI Seine Estuaire a passé des commandes, avec le soutien de la Région Normandie pour certains, mais également auprès de fabricants locaux pour différents types de protection. La livraison se fait sur l'un des trois sites de la CCI en 24 à 48 heures. L'offre est réservée exclusivement aux entreprises du territoire et à des fins d'usage interne. Pour passer commande, chaque site du Havre, de Fécamp et de Lisieux dispose d'une plateforme Internet.