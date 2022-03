Caux Seine Agglo. Une plateforme d'achat en ligne pour les commerces du territoire

Caux Seine Agglo est parti du constat que la crise sanitaire a créé un climat commercial difficile. La vente à distance, en ligne, apparaît alors comme une solution alternative permettant aux commerçants, artisans et producteurs locaux de poursuivre leur activité. L'agglomération vient de créer une place de marché locale à l'échelle de son territoire : la plateforme achetersurcauxseine.fr.

Ils sont, pour l'heure, un peu plus d'une cinquantaine à proposer leurs produits, que ce soit sur le secteur de Bolbec, Lillebonne, Terre-de-Caux ou encore Rives-en-Seine. Le site permet de commander et de payer en ligne, de récupérer sa commande en point relais ou de se faire livrer. Il également possible d'utiliser les chèques cadeaux locaux.

La plateforme, qui se veut une vitrine numérique, est en phase de lancement. De nouveaux commerces devraient enrichir le site au fil des jours. Pour accompagner les commerçants dans la création de leur boutique en ligne, cinq référents de Caux Seine développement et un référent de Caux Seine tourisme ont été mobilisés.