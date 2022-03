Le Havre. Confinement : une campagne de stérilisation des œufs de goélands adaptée

Comme chaque année depuis 1994, la Ville du Havre réalise une campagne de stérilisation des œufs de goélands argentés, cela même pendant cette période de confinement.

L'objectif est de lutter contre la prolifération de cette espèce protégée qui a progressivement colonisé les milieux urbains. La campagne se déroulera cette année du 29 avril au 2 juin. Dans le contexte sanitaire actuel, seules les interventions sur les toitures en accès direct par l'extérieur des habitations individuelles et par les locaux communs (cage d'escalier) pour les habitations collectives pourront être assurées. La Ville est traitée en deux secteurs : systématique et non systématique. Pour le secteur systématique, il n'y a rien à faire. Pour le secteur non systématique, les habitants qui souhaitent solliciter une intervention doivent appeler le 02 35 19 45 45 jusqu'au 13 mai pour prendre un rendez-vous. Chaque année, l'opération permet de traiter un peu plus de 1 000 nids, soit environ 2 300 œufs stérilisés. Coût du dispositif pour la commune : environ 90 000 euros.

La zone systématique. - Ville du Havre