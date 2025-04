Le Havre. Goélands : la campagne de stérilisation des œufs est relancée

Le goéland argenté, espèce protégée, est une présence courante au Havre, occupant les toits et espaces publics. Bien intégrée dans le paysage urbain, sa forte population génère des nuisances sonores, surtout au printemps lors de la naissance des poussins. Les cris des adultes et des jeunes perturbent les habitants pendant plusieurs semaines. Leurs déjections détériorent les bâtiments et l'environnement.

Réduire les nuisances mais préserver l'espèce

Depuis 1994, Le Havre mène une campagne annuelle de stérilisation des œufs de goélands pour limiter leur prolifération et les nuisances sonores. L'opération est encadrée par le Groupe ornithologique normand et la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL), et consiste à prélever et stériliser les œufs avant leur éclosion, garantissant un contrôle de la population sans nuire aux oiseaux adultes.

Des interventions sur rendez-vous

L'hypercentre du Havre est traité automatiquement, les habitants n'ont aucune démarche à faire.

Pour les autres quartiers, la Ville a mis en place un système de prise de rendez-vous pour une intervention ciblée. Les habitants de ces quartiers dits "non-systématiques" peuvent solliciter l'intervention de cordistes sur lehavre.fr ou par téléphone au 02 35 19 45 45, du lundi 28 avril au mercredi 30 mai.

La municipalité investit chaque année près de 100 000 euros dans cette initiative. En 2024, 935 nids ont été stérilisés, empêchant l'éclosion de 2 561 œufs.