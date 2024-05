Le Havre. La Seine à vélo fête le printemps

Pour fêter le printemps, La Seine à Vélo (itinéraire cyclable qui relie Paris à la mer) organise des animations tout le long de son parcours. La commune du Havre invite petits et grands à profiter de plusieurs activités autour du vélo durant le mois de mai, et plus particulièrement samedi 18 mai.

La Roue Libre organise une balade à vélo en coopération avec la Maison de l'estuaire et l'office de tourisme Le Havre Etretat. Le départ est prévu à 10h sur l'esplanade de la plage. Un pique-nique zéro déchet attendra les participants à leur arrivée à la Maison de l'estuaire. A partir de 13h30, une visite de 2h30 est prévue dans le marais du Hode, à pied (environ 6km) ou à vélo (environ 15km). Pour finir, les participants auront droit à un goûter avant le retour au Havre, à 18h30.

Des animations durant tout le mois de mai

De plus, durant tout le mois de mai, différentes animations seront proposées place Auguste Perret au Havre, avec ateliers de réparation et maintenance de vélos ainsi qu'une petite bourse de vélos vintage proposés du lundi au samedi par Recycle Vélo.