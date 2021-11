Le Havre. Les candidats aux municipales appelés à se prononcer sur la place accordée au vélo

Le social, le développement économique, la culture, les sports et la mobilité. Voici quelques-uns des thèmes qui seront abordés par les candidats aux élections municipales. L'association La Roue Libre, qui fait la promotion de la pratique du vélo au Havre et dans la communauté urbaine, a envoyé, le lundi 10 février, un questionnaire aux candidats qui souhaitent être élus ou réélus lors du scrutin de mars sur le territoire Le Havre Seine Métropole. Les candidats sont invités à y répondre par écrit ou à venir présenter leurs projets lors du café mobilité de La Roue Libre, le samedi 29 février de 9 h 30 à 12 heures, à la Halle du Fort de Tourneville. "Un questionnaire comprenant 53 propositions faites par nos soins (A retrouver sur https://municipales2020.parlons-velo.fr/q/29640). Elles ne seront pas forcément toutes retenues dès la première année, mais on espère que sur les six années qui se profilent, ces propositions seront étudiées très sérieusement par les hommes et les femmes qui seront élus et donc en position de décider", se projette Isabelle Bailleul, chargée de projets à La Roue Libre. "Notre but est qu'il y ait demain de plus en plus de cyclistes sur la route et de moins en moins de voitures. On a besoin, d'ici six ans, de voir naître un réseau cyclable structuré et continu fait d'axes majeurs, sorte de réseaux express à vélo sur lesquels on puisse se dire que cette fois, les vélos sont prioritaires. Et puis, à l'intérieur des quartiers, on souhaite voir des réseaux secondaires qui permettent de desservir de façon fluide et apaisée la circulation cycliste et les modes doux. On aimerait également un équipement et un guidage avec des signalisations précises, pour savoir si on va à l'université, au théâtre…" En tout cas, lors de la réunion du samedi 29 février, il ne sera pas question de choisir un candidat parmi les autres. "Notre seule politique, c'est le vélo", ajoute en souriant Isabelle Bailleul.

"Le Havre s'en sort bien "

D'après le classement 2019 et les résultats de l'enquête nationale du baromètre des villes cyclables dévoilés il y a quelques jours, le Havre est 7e dans la catégorie des communes entre 100 000 et 200 000 habitants. "Un bon classement, dans la mesure où il représente l'envie des cyclistes de participer à ce type de questionnaire pour montrer qu'ils sont de plus en plus présents sur le territoire. Mais ce point est à nuancer car les cyclistes font surtout remonter, dans ce genre de questionnaire, tout ce qu'il reste à faire. Il y a encore énormément de travail, comme améliorer les continuités cyclables, même si beaucoup de choses ont été faites sur le territoire havrais. Ces dernières années, par exemple, le nombre de pistes cyclables a été multiplié."

