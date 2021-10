Le Havre. Municipales. Le Rassemblement national présente une liste

Et un de plus. En attendant de savoir si Édouard Philippe présente ou non sa candidature à la mairie du Havre en mars prochain, Frédéric Groussard va mener la liste "Le Rassemblement national Le Havre". C'est officiel depuis le vendredi 17 janvier. Ce Havrais de 49 ans, militant depuis huit ans au sein du parti de Marine Le Pen, travaille sur le port autonome. Il est attaché de clientèle pour une société de transport et logistique. Il avait été candidat aux élections départementales de 2015 (34,86 % au second tour).

Quatre piliers

"Je suis sur le terrain et je constate que les gens veulent un changement. Je pense savoir de quoi ont besoin les Havrais. Avec mon équipe, composée notamment de 30 à 40 militants actifs, on va pouvoir faire un très bon travail", annonce celui qui présentera prochainement ses propositions articulées autour de quatre piliers principaux : la sécurité, les finances, la démocratie de proximité et la promotion d'un cadre de vie propre et de qualité. "Au niveau de la sécurité, certaines personnes s'étonnent, par exemple sur le marché des halles centrales qu'il y a une insécurité dans cette ville. Insécurité que l'on ressent bien au contact de la population à Bléville ou encore à la Mare Rouge." La liste est en cours de définition. "Une liste avec un équilibre hommes-femmes. Une liste représentative avec une diversité générationnelle, géographique, avec des personnes représentant tous les quartiers, et socioprofessionnelle. Il y aura des ouvriers, des employés, des professions libérales et des retraités", fait savoir Nicolas Bay, député européen et président du groupe RN au conseil régional de Normandie.

"Poursuivre l'implantation locale"

Au Havre, le Rassemblement national avait obtenu 13,5 % des voix lors du premier tour des municipales de 2014, 22,5 % lors des élections européennes de 2019. "On veut poursuivre l'implantation locale et transformer l'essai", insiste Nicolas Bay, qui indique que Le Havre est une des rares grandes villes du pays où le Rassemblement national obtient de très bons résultats. "Globalement, c'est dans la ruralité et les villes périphériques que nous faisons de bons scores." Selon Nicolas Bay, le jeu est plus ouvert en 2020 au Havre, comparé à 2014. "Les partis qui étaient jusqu'alors dominants au niveau national sont assez affaiblis, comme les Républicains et les Socialistes. Et puis, si Édouard Philippe se présente, il devra assumer sa personnalité et son bilan mené à Matignon. Ce sera au cœur de la campagne des municipales", juge le député européen.