[En images]. Seine à vélo : une nouvelle aire pour les cyclotouristes à Elbeuf

C'est la première des cinq nouvelles aires prévues dans la Métropole Rouen Normandie (MRN) pour les cyclotouristes, le long du parcours de la Seine à vélo. L'aire d'arrêt d'Elbeuf a été inaugurée sur le champ de foire, vendredi 2 février. "Le cyclotouriste doit pouvoir se promener mais aussi découvrir le territoire, et il doit donc pouvoir faire des pauses et bénéficier de services", explique Simon Parmentier, chargé du développement de la Seine à vélo pour la MRN.

Des stationnements sécurisés

Cette nouvelle aire est équipée d'une halte de repas avec une ombrière sur laquelle se trouvent des panneaux photovoltaïques, d'un espace pique-nique, de toilettes publiques, d'un point d'eau pour remplir les gourdes, de quelques outils pour des petites réparations, d'une station de gonflage ou encore d'abris vélos couverts et sécurisés. Ces derniers peuvent accueillir aussi les bagages ou permettre de recharger un vélo électrique. "Ce sont six box individuels qui peuvent s'ouvrir via l'application Lovélo pour louer l'emplacement à la journée sur des tarifs abordables, autour d'un euro", ajoute Simon Parmentier.

Des haltes plus légères, avec stationnement et tables de pique-nique, doivent aussi être progressivement installées tous les 5km le long de l'itinéraire.