[Témoignage] Le Havre. Le sort des seniors en EHPAD inquiète toujours

Société. Pendant cette crise sanitaire, la situation des EHPAD (Établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes) inquiète beaucoup. Malgré les annonces du gouvernement de tester plus systématiquement et de permettre le retour des proches, la vie n'est pas toujours simple pour les résidents et les soignants, au sein de ses établissements.