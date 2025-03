[Photos] Le Havre. Baby-foot, cafétéria et même… un cinéma : l'Ehpad Saint-Just s'ouvre sur le quartier

C'était autrefois une salle d'animation traditionnelle. Désormais, elle se transforme en salle de cinéma. Ou plutôt… en Cin'Ehpad ! A l'Ehpad Saint-Just du Havre, les résidents profitent une fois par mois d'un film sur grand écran, grâce à un vidéoprojecteur. "On met en place des estrades pour installer les fauteuils en hauteur, on ferme les rideaux occultant… Pour faire comme dans un vrai cinéma", détaille Aline Ebran, assistante de soins gérontologiques. "Ça change ! Avant, on regardait des DVD, mais maintenant, c'est un grand écran… Et il y a du pop-corn", sourit Daniel Poussier, âgé de 81 ans, résident membre du conseil de vie sociale de cet établissement du groupe mutualiste VYV. Ce nouvel espace a été inauguré jeudi 6 mars.

Il y a même une machine à pop-corn !

Baby-foot, bar et billard

Pour le moderniser, l'Ehpad Saint-Just a bénéficié de l'appel à projets "Un tiers-lieu dans mon Ehpad", lancé par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA), qui finance à hauteur de 80% le montant de l'investissement (60 000€).

Le financement a permis de créer une véranda.

"Depuis le Covid, les résidents ne descendaient plus beaucoup dans cette salle, explique Anne-Marie Desjardins, directrice de la maison de retraite, alors avec l'équipe on a réfléchi à ce qui pourrait être utile. L'idée du cinéma s'est imposée." Le reste du temps, on trouve un espace bar, qui comprend de quoi préparer des crêpes et gâteaux mais aussi des jeux de société, un baby-foot, un billard… Une véranda donne sur le jardin, avec chats et lapins.

A la cafétéria, les résidents et leurs familles peuvent consommer des boissons chaudes ou froides, faire des gâteaux…

"Le but est de changer leurs après-midi, de ne pas toujours faire pareil… Les résidents viennent retrouver du lien social", poursuit la directrice. Car la particularité de ce projet est son ouverture sur le quartier. "Des élèves de l'école Paul Eluard sont venus jouer avec les résidents, les résidents de l'Etablissement public autonome Helen Keller sont aussi invités à participer au Cin'Ehpad et nous sommes en contact avec le Centre communal d'action sociale (CCAS)", poursuit la directrice. Des personnes âgées qui souhaitent découvrir l'Ehpad peuvent aussi venir y passer des après-midi, pour une entrée "plus douce" dans l'établissement.