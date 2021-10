L'éphéméride-agenda du lundi 17 septembre 2012

Voici l'éphéméride du lundi 17 septembre



LUNDI 17 SEPTEMBRE 2012

-----------------------



261e jour de l'année



SAINT-RENAUD

Ermite, se sanctifia d'abord dans la forêt de Craon (Mayenne), puis dans celle de Mélinais (Sarthe) où il mourut en 1104

Les Renaud sont intelligents et ont de l'entrain

Couleur : le bleu

Chiffre : le 9



QUELQUES 17 SEPTEMBRE

---------------------



1863 : mort du poète Alfred de Vigny

1871 : inauguration du tunnel du Mont-Cenis

1939 : mort de l'homme de théâtre Georges Pitoëff

1946 : début de la guerre civile en Grèce

1948 : assassinat du comte Bernadotte, médiateur de l'ONU pour la Palestine

1978 : accords israélo-égyptiens de Camp David

1980 : sortie du film du réalisateur François Truffaut, "Le Dernier métro"

1982 : massacre dans les camps palestiniens de Sabra et Chatila au Liban

1986 : explosion d'une bombe rue de Rennes à Paris : 7 morts, 51 blessés

2006 : En Hongrie, la divulgation d'un discours à huis clos dans lequel le Premier ministre socialiste Ferenc Gyurcsany reconnaît avoir "menti" sur son programme d'austérité pour être réélu, provoque les pires émeutes dans le pays depuis la fin du communisme en 1989



Le soleil se lève deux minutes plus tard à 07H32 et se couche deux minutes plus tôt à 19H57

Le dicton : "Plus grande est la foule, plus aveugle est son coeur"



LES PRINCIPAUX RENDEZ-VOUS DE LA JOURNEE :

------------------------------------------



POLITIQUE

------------

ELYSEE - 12H00: François Hollande reçoit des délégations d'athlètes français des Jeux Olympiques et Paralympiques - Palais de l'Elysée - 55, rue du Faubourg Saint-Honoré - 75008

NANTES - Journées parlementaires EELV - Hôtel de l'Horticulture - 7 quai Henri Barbusse



SOCIAL

------------

PARIS - 14h00 - Réunion de l'intersyndicale de La Poste après les annonces de la direction - Dans les locaux de l'Unsa



POLICE JUSTICE

------------

SAINT-JEAN-DE-LUZ - 08h00 - Dix huit détenus du Sud-Ouest prennent le départ de la Transpyrénéenne, un projet d'insertion qui leur fera traverser les Pyrénées et gravir 15 cols à vélo pendant six jours



Procès

------------

PARIS - 14h00 - Décision concernant la demande de révision du procès de Jean-Maurice Agnelet, condamné à 20 ans de prison pour l'assassinat de l'héritière d'un casino niçois Agnès Le Roux - Palais de Justice - Commission de révision des condamnations pénales -

NANTERRE - 18h00 - Audience devant le juge des référés de Nanterre sur l'affaire de Kate Middleton et du prince William qui ont assigné le magazine Closer après la publication de photos seins nus de la duchesse dans le sud de la France