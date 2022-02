Insolite. En Malaisie, un homme se déguise pour faire respecter le confinement

Ce n'est pas la dame blanche, mais on s'en rapproche ! En Malaisie, Muhammad Urabil est l'auteur de cet acte qui a l'air de porter ses fruits. Là-bas, les habitants sont également touchés par le coronavirus et ont pour ordre de rester chez eux, pour éviter toute contamination et propagation du virus.

Pour éviter que certains ne désobéissent à cette interdiction, Muhammad, plus connu localement sous le nom de fantôme, fait sa ronde régulièrement pour faire peur à celles et ceux qui s'aventureraient dans les rues du village de Kemaman, un lieu où les habitants croient beaucoup au surnaturel. Muni d'un masque, d'une perruque et d'un drap blanc, le fantôme local a donc réussi sa mission par sa simple présence et éventuellement en lâchant un Bouh ! aux passants.

Malgré le fait qu'il soit désormais connu et que les forces de l'ordre se soient rendues chez lui à la suite d'une photo à succès postée sur Internet, ces derniers ne l'ont pas arrêté, estimant que son action avait du bon sens et avait prouvé son efficacité.