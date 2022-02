Calvados. Confinement et ramadan, la police rappelée à l'ordre pour des consignes invitant à la retenue

Ces consignes ont fait réagir en haut lieu le patron de la Police nationale et le ministre de l'Intérieur.

Vendredi 24 avril 2020, une note a été diffusée, invitant les policiers du Calvados à ne pas "intervenir dans les quartiers à forte concentration de population suivant le ramadan".

"Le directeur général de la police nationale (DGPN) a été informé de la diffusion d'un telex de la Direction départementale de la sécurité publique du Calvados donnant des instructions restreignant les conditions d'intervention et de patrouille de la police nationale pendant la période du ramadan", a affirmé la Police nationale dans un message transmis à l'AFP. "La Police nationale intervient en tout point du territoire pour assurer la sécurité des personnes et des biens quelles que soient les circonstances. Le DGPN a demandé qu'un rapport d'explications lui soit transmis dès ce soir", a-t-on ajouté de même source.

En tout point du département du #Calvados , comme sur l'ensemble du territoire national, les forces de l'ordre s'assurent du respect des règles de #confinement avec le même engagement et le même professionnalisme.

Selon la note envoyée par le chef d'état-major de la Direction départementale de la sécurité publique (DDSP) du Calvados aux chefs de service du département, et dont l'AFP a eu connaissance, "il n'y a pas lieu d'intervenir dans les quartiers à forte concentration de population suivant le ramadan, pour relever un tapage, contrôler un regroupement de personnes rassemblées après le coucher du soleil pour s'alimenter". Ces restrictions ne concernent pas les "atteintes aux personnes ou atteintes graves aux biens", selon le patron de la police du Calvados.

"Monsieur le directeur demande à tous les personnels de la DDSP de faire preuve de discernement en la matière, afin d'éviter qu'un manquement aux règles de confinement ne dégénère et provoque un trouble supérieur de violences urbaines", est-il ajouté dans le telex.

"Il s'agit d'une initiative locale incompréhensible, sur laquelle le directeur général de la police nationale a demandé un rapport", a commenté l'entourage de Christophe Castaner. "Les consignes nationales sont claires et ont été rappelées à plusieurs reprises ces derniers jours tant par le ministre de l'Intérieur que par le secrétaire d'État : le contrôle par les forces de l'ordre du bon respect du confinement doit être assuré partout et à chaque instant sur tout le territoire", a complété la source.

Les règles du confinement doivent être respectées partout et par tous : nos forces de l'ordre y veillent sur l'ensemble du territoire avec la même rigueur et le même professionnalisme.

Rien ne saurait obérer leur action et leur engagement. https://t.co/pKbHt7aLVj