Musique. Les concerts Drive-in émergent en Europe

À la suite de l'annulation de nombreux concerts programmés ce printemps et dans les mois à venir, les artistes et organisateurs cherchent des solutions pour retrouver au plus vite le public, tout en respectant les règles de distanciation due à la pandémie de coronavirus. En Europe, certains pays ont rapidement pensé au format Drive-In, qui existe déjà pour le cinéma, se développe pour les messes et voit désormais son déploiement dans le cadre de concerts.

Cette méthode consiste à prendre part à un événement sans descendre de son véhicule. Ici, il vous suffit d'allumer votre autoradio et de vous fixer sur une fréquence spéciale pour obtenir le son en direct.

Sur cette image, un artiste local du Danemark, Mads Langer, parvient à réunir 500 personnes.

L'Allemagne et la Lituanie ont déjà testé ce dispositif, comme pour le concert de Giédré (artiste Lituanienne), auquel assistent de nombreux fans.

Si les automobilistes sont plutôt sages sur ces images, sur d'autres vidéos, on peut également entendre le public klaxonner pour répondre aux sollicitations des artistes qui se produisent sur scène. Reste à savoir si ce format de concert parviendra à passer les frontières françaises.