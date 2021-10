Logement : l'Etat brade quatre terrains à Caen

La construction de logements dans l’agglomération caennaise est une priorité partagée par les élus de Caen la mer et par l’Etat. Tandis que les premiers ont fixé à 700 le nombre de nouveaux logements à construire à Caen chaque année, dont un tiers de logements sociaux, le gouvernement français a annoncé se défaire de quatre terrains lui appartenant à Caen, dans le but d’y construire des logements à loyer modéré.

La Ville est preneur

Les deux emplacements les plus importants font déjà l’objet de pourparlers entre la municipalité caennaise et l’administration : ils concernent l’ancienne caserne de gendarmerie Saint-Martin, rue Daniel Huet, estimée à 4,5 millions d’euros, et 4,5 hectares appartenant à Réseau ferré de France sur le cours Montalivet. "Les deux autres terrains à céder, situés Cité de l’aviation, rue Damozane, et route de la Délivrande, nous intéressent également", a fait savoir l’adjoint au maire en charge du logement, Xavier le Coutour.

La Ville de Caen pourra acheter ces terrains par le biais de l’Etablissement public foncier de Normandie. Une rencontre est prévue au ministère du Logement pour négocier ces emplacements dans les semaines qui viennent.