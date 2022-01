Fécamp. La députée Kerbarh souhaite l'ouverture des horticulteurs et pépiniéristes

Face aux difficultés économiques que rencontrent les horticulteurs et pépiniéristes de Seine-Maritime, Stéphanie Kerbarh, députée LREM du canton de Fécamp, a écrit à la ministre de la Transition écologique et solidaire, au ministre de l'Agriculture, au ministre de l'Économie et au préfet de la Seine-Maritime.

L'élue souhaite un réaménagement des conditions de vente des plants et semis, des produits qu'elle juge de première nécessité. Pour l'heure, seuls les établissements proposant à la vente des aliments pour animaux ont le droit d'ouvrir. Les autres peuvent faire de la vente en ligne ou sous forme de "drive". Ce n'est pas suffisant pour la députée, qui estime que les règles de confinement peuvent être respectées dans ces établissements.

Elle met aussi en avant la fragilité économique de ces structures qui font le plus gros de leurs ventes en ce moment même. "Pour l'ensemble de ces professionnels, l'activité en période printanière représente habituellement près de 80 % du chiffre d'affaires annuel."

Courrier de la députée Stéphanie Kerbarh - .