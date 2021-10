Tollevast ne veut pas du refuge de la SPA

La nouvelle est tombée comme un couperet et elle est très mal vécue à la SPA. Cela fait plus de dix ans que l'association cherche des locaux plus adaptés.

Mais à chaque fois qu'un terrain est trouvé, elle essuie un refus des communes concernées. Comme aujourd'hui encore à Tollevast.

Pourtant le terrain en question, situé au bord de la RN 13, représentait l'endroit idéal pour s'installer. La facilité d'accès et l'absence de voisinage proche présentaient en effet de sérieux avantages.

Mais voilà, à Tollevast, le projet a très vite provoqué une levée de boucliers de certains riverains. Ils avaient même lancé une pétition, s'inquiétant des nuisances possibles d'un refuge près de chez eux. Il semblerait que le message ait été entendu par le conseil municipal...

Toutefois cette affaire est loin d'être terminée puisque la SPA pourrait en appeler au préfet et à la députée de la circonscription.

Mais, en attendant, la situation se dégrade au refuge de Cherbourg. Et du côté des bénévoles, certains ne cachent pas non plus leur volonté d'arrêter l'aventure...