Le nouveau chenil de la SPA suscite le débat à Tollevast

La tension est montée d'un cran à Tollevast, près de Cherbourg. En cause: l'implantation d'un chenil de la SPA en bordure de la RN13 dans un ancien bâtiment de meubles. Un local qui devra être rénové et agrandi pour un coût d'un million et demi d'euros. Des dizaines d'animaux pourraient y être accueillis, sans enquête publique préalable.

Même si la première habitation n'est située qu'à 107 mètres du refuge, les riverains se sont prononcés contre le projet, s'inquiétant d'éventuelles nuisances. Ils évoquent notamment un trop grand nombre d'animaux, ainsi que l'absence de gardien de nuit.

A contrario, à la SPA de Cherbourg, ce nouveau projet est très attendu et représenterait une véritable aubaine. Les locaux actuels sont trop petits et peu pratiques. Et puis, la SPA cherche à déménager depuis des années mais se heurte régulièrement à des vétos municipaux. Cette fois-ci, les bénévoles y croient et prévoient d'investir leurs locaux d'ici 2013.

Reste encore à obtenir le permis de construire et pour l'heure rien n'est joué. Face à la levée de boucliers, le maire a déjà prévenu qu'il laissait au conseil le choix de décider.