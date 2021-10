La SPA devant le conseil à Tollevast

Il faut s'attendre à un débat plutôt vif dans la soirée de ce lundi 10 septembre au conseil municipal de Tollevast.

Et pour cause, on y évoquera le permis de construire du chenil de la SPA en bordure de la RN13 dans un ancien bâtiment de meubles.

Des dizaines d'animaux pourraient y être accueillis. Une situation qui agace bon nombre de riverains, s'inquiétant d'éventuelles nuisances.

Une pétition a même été lancée pour faire capoter le projet.