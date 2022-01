Covid-19. Derrière le masque, le nouveau podcast de Tendance Ouest

En première ligne : face à la crise sanitaire sans précédent que traverse la France, les soignants sont au front. Ils sont médecins, infirmiers, psychologues, aides-soignants, etc. Ils exercent à l'hôpital, dans le public ou dans le privé, en ville ou à domicile, en libéral. D'autres accompagnent nos aînés en Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD). Tous sont mobilisés contre le Covid-19.

Un cœur à cœur

En Normandie, la radio Tendance Ouest a décidé de leur donner la parole chaque jour, au travers d'une série de podcasts intitulée Derrière le masque, avec les soignants de Normandie. Un cœur à cœur sur leur quotidien et leur engagement, au service des autres et particulièrement des plus fragiles.

Pour écouter Derrière le masque, avec les soignants de Normandie, cliquez ici.