Hérouville-Saint-Clair. Le carnaval aura lieu… en ligne !

Face à la pandémie de coronavirus, la Ville d'Hérouville-Saint-Clair aurait pu décider d'annuler, purement et simplement, son carnaval, le dimanche 29 mars. Il n'en sera rien. La collectivité invite ses administrés à se déguiser chez eux et à vivre l'événement virtuellement, sur ses comptes Facebook, Twitter et Instagram.

Rendez-vous à partir de 15 heures depuis salons, fenêtres, balcons ou jardins. Utilisez le hastag #carnavalmaisonhsc2020