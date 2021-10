Le concert est annulé et ne sera pas reporté. Les motifs de l'annulation ? "En raison du carnaval étudiant et des concerts et animations se déroulant le même soir, nous avons pris la décision d’annuler ce concert qui ne pourra atteindre le remplissage escompté. Avec toutes nos excuses", explique le BBC.

Pour le remboursement, s'adresser directement à son point de vente.