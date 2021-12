[Vidéo] Le Havre. Coronavirus : des déplacements très limités

Il faut désormais montrer patte blanche. Depuis le mardi 17 mars à midi et pour au moins 15 jours, nos déplacements sont très limités en France. Objectif : lutter contre l'épidémie de coronavirus. Pour vous déplacer, à pied comme en voiture, il faut désormais vous munir d'une attestation, qui sera à présenter en cas de contrôle des forces de l'ordre. Un document officiel, déclaratif sur l'honneur, que vous pouvez télécharger sur le site du ministère de l'Intérieur. La dérogation peut être accordée pour les trajets entre le domicile et le lieu de travail (si vous ne pouvez pas exercer votre activité en télétravail), pour faire ses courses et achats de première nécessité, pour raisons de santé, pour un motif familial impérieux (aide à une personne vulnérable, transport des enfants pour les gardes alternées), pour activité physique (individuelle, les regroupements sont interdits) ou pour les besoins des animaux de compagnie. Si vous faites l'objet d'un contrôle sans pouvoir présenter cette attestation, vous risquez en théorie une amende pouvant aller de 38 à 135 euros.

