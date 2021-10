Essayez "Try", le nouveau titre de Pink

Son 6e album "The Truth About Love" débarque chez nous le 17 septembre et après avoir dévoilé le single "Blow me" au début de l'été, la chanteuse américaine annonce la suite à travers un deuxième single intitulé "Try". Un titre légèrement plus mélancolique que le précédent.

Le titre met en avant les difficultés de la vie, de l'amour en général mais il essaie aussi de transmettre un semblant d'espoir et de positivité.

A noter que Pink a participé à un duo avec Eminem, Lily Allen ou encore avec le chanteur du groupe fun, Naten Ruess ("We Are Young").

Ecoutez Pink - "Try", le deuxième extrait de "The Truth About Love".