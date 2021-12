Le Havre. Coronavirus : conservatoire, piscines etc., les fermetures

Face à l'épidémie du coronavirus Covid-19, Jean-Baptiste Gastinne, le maire du Havre (Seine-Maritime), a annoncé, le vendredi 13 mars, les mesures prises par la Ville pour limiter la propagation du virus, organiser la continuité du service public et garantir le bon déroulement du scrutin municipal. Le dimanche 15 mars aura lieu le premier tour de l'élection municipale. La Ville du Havre a déjà pris les mesures nécessaires pour permettre aux électeurs d'appliquer les gestes barrières contre le virus :

nettoyage renforcé des bureaux de vote avant et après l'élection ;

nettoyage régulier des machines à voter et des poignées de portes ;

mise à disposition d'un point d'eau avec savon et serviettes en papier pour se laver les mains ;

mise à disposition de gel hydroalcoolique ;

mise à disposition de gants jetables pour l'ensemble des opérations de vote.

En application des recommandations formulées par l'État, une nouvelle organisation des bureaux de vote est appliquée pour faciliter l'accueil des personnes vulnérables :

un accueil prioritaire sera réservé aux personnes vulnérables ;

les personnes vulnérables sont invitées à se rendre dans les bureaux de vote aux heures creuses : de 8h à 9h30, de 13h à 15h et de 17h à 18h.

Les électeurs peuvent se rendre dans les bureaux de vote munis d'un stylo à encre indélébile de couleur bleue ou noire.

Fermetures des écoles et structures municipales d'accueil dès le lundi 16 mars

Dès lundi 16 mars, les crèches, écoles, cantines, accueils périscolaires et centres de loisirs n'accueilleront plus les enfants jusqu'à nouvel ordre. Les activités municipales organisées à destination du jeune public sont également suspendues.

La Ville du Havre ne facturera pas les services et activités annulés. Les frais déjà engagés seront intégralement remboursés. Aucun délai de carence ne sera appliqué.

L'Éducation nationale organise la continuité pédagogique à distance. Les parents seront prévenus par les établissements des mesures mises en place afin d'assurer le suivi éducatif des enfants.

Système de garde prioritaire pour les enfants des personnels soignants

Afin de leur permettre d'exercer leurs missions dans les meilleures conditions, un système de garde prioritaire pour les enfants des personnels soignants sera mis en place dans les meilleurs délais. Ce dispositif est piloté par l'Éducation nationale.

Personnes vulnérables : signalez-vous au CCAS !

Le CCAS de la Ville du Havre tient à jour un fichier des personnes vulnérables qui pourraient se trouver isolées. Ce fichier permet aux agents du CCAS d'assurer un contact régulier avec ces personnes. Pour inscrire un proche, un accueil téléphonique est assuré à partir du lundi 16 mars au 02 35 19 81 18. Ce numéro ne délivre pas d'information d'ordre médical.

Assurer la continuité du service public

Dès à présent, les services municipaux s'organisent afin d'assurer la continuité du service public tout en assurant la protection des agents selon les recommandations établies par l'Etat. Les accueils dans les structures municipales (hors secteur jeunesse) sont maintenus jusqu'à nouvel ordre.

Annulation de la programmation culturelle municipale

Conformément aux instructions du Gouvernement d'interdire les rassemblements de plus de 100 personnes, l'ensemble des spectacles proposés par le Théâtre de l'Hôtel de Ville et du Magic Mirrors sont annulés dès maintenant et jusqu'à nouvel ordre.

Fermeture du conservatoire

Les activités du Conservatoire municipal A. Honegger seront suspendues à compter du lundi 16 mars et jusqu'à nouvel ordre.

Fermeture des piscines municipales

Les piscines municipales seront fermées dès le lundi 16 mars et jusqu'à nouvel ordre.

La communauté urbaine Le Havre Seine Métropole prend aussi des mesures afin de protéger les habitants de son territoire.

Conformément aux instructions de l'État, seront fermées à compter de lundi 16 mars et jusqu'à nouvel ordre :

les piscines intercommunales Les Bains des docks au Havre, Belle étoile à Montivilliers, Gd'o à Gonfreville-l'Orcher, Aquabowling à Criquetot-l'Esneval et l'Effet bleu à Saint-Romain-de-Colbosc ;

la crèche communautaire " les Farfadets " à Saint-Romain-de-Colbosc ;

la crèche associative " les Ribambelles " à Criquetot-l'Esneval.

Par ailleurs, l'école de musique intercommunale de Saint-Romain-de-Colbosc cessera toutes ses activités pour les enfants et les adultes à compter de lundi 16 mars et jusqu'à nouvel ordre.

Concernant le cinéma communautaire Les Arts de Montivilliers, le délégataire adoptera les instructions de l'État.

Le réseau de transport public LIA maintenu

Le réseau de transport LiA ne fait pas l'objet de restrictions particulières. Le délégataire prend toutes les mesures nécessaires afin de protéger son personnel. Les usagers sont invités à adopter les bons gestes barrières pour se protéger et protéger les autres de la propagation du virus.

Assurer la continuité du service public

Dès à présent, les services intercommunaux s'organisent afin d'assurer la continuité du service public sur l'ensemble du territoire tout en garantissant la protection des agents selon les recommandations établies par l'État.