Rouen. Coronavirus : Le Tour de Normandie cycliste annulé !

Alors que la Préfecture avait autorisé le maintien de la plus grande épreuve cycliste de Normandie sous réserve de restrictions et d'interdiction de spectateurs sur les aires d'arrivées, Arnaud Anquetil le directeur du Tour de Normandie a pris la décision d'annuler la 40e édition de l'épreuve qui devait se dérouler du lundi 23 mars au dimanche 29 mars 2020.

Pas question de faire la course sans public

Dans un communiqué emprunt de déception, Arnaud Anquetil et son équipe ont déclaré : "Le cyclisme est un sport populaire, le Tour de Normandie est une fête populaire et doit le rester. Face aux contraintes imposées et aux enjeux financiers pour une association bénévole comme la nôtre, à la menace de règles encore plus dures qui pourraient nous être imposées d'ici le départ, nous avons décidé que le Tour de Normandie ne célébrera pas sa 40e édition en 2020".

Avant de remercier ses bénévoles, villes étapes et autres collectivités, Arnaud Anquetil a donné rendez-vous en 2021 : "Le 40e anniversaire devait être une fête et sans public, il n'est pas question de faire la course. Rendez-vous en 2021 ! "