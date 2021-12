Seine-Maritime. Les entreprises de l'événementiel souffrent des annulations

Conséquence indirecte de l'épidémie du coronavirus : les petites et moyennes entreprises spécialisées dans l'événementiel souffrent de l'annulation de nombreux rendez-vous. Près de 40 000 euros de pertes ont déjà été enregistrés chez LM communication, installée à Saint-Étienne-du-Rouvray : "On travaille sur des manifestations sportives, culturelles et, en 48 heures, nous avons reçu 39 annulations de commandes", déplore le dirigeant Patrick Marais.

"La situation est grave"

"Non seulement le chiffre d'affaires est impacté, mais on travaille avec de la matière première que l'on a déjà achetée, que l'on a stockée et que l'on était prêt à personnaliser. On se retrouve avec du stock sur les bras", raconte Patrick Marais. Même constat pour les traiteurs qui souffrent, eux aussi, des annulations d'événements.

Le dirigeant de PME en appelle aux acteurs économiques et politiques afin qu'ils apportent leur soutien. "Nous sommes très inquiets, mais nous sommes une société de battant", lance Patrick Marais, en rappelant que son entreprise avait su se relever après l'incendie qui avait détruit ses locaux.

"La situation est grave. Il faut trouver des solutions pour les petites et moyennes entreprises, notamment sur les cotisations sociales", demande le dirigeant d'entreprise normand.