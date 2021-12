Harfleur. La réforme du permis moto est en vigueur

C'est tout nouveau. La réforme du permis moto est en vigueur depuis le 1er mars en France. L'ETG (le code de la route), qui était autrefois valable cinq ans après son obtention pour se présenter aux épreuves pratiques, ne l'est plus. Il faut désormais passer au préalable l'ETM, le code spécifique moto.

"J'ai moi-même commencé quelques séries. Cela me semble bien adapté", reconnaît Raphaëlle Coursaux, enseignante de la conduite et de la sécurité routière auto et moto chez CER Apollo à Harfleur. Le prix de cet examen devrait s'élever à environ 60, voire 80 euros. Autre changement : le plateau est désormais plus court. Il y avait avant plusieurs sous-épreuves bien distinctes. Maintenant, elles sont réunies en un seul et même parcours, qui va s'avérer plus rapide."L'élève a seulement deux essais. C'est plus stressant pour lui. Le but : vérifier qu'il soit capable d'enchaîner plusieurs techniques en un laps de temps réduit." Et puis, l'examen de la circulation est allongé : il passe d'une trentaine de minutes à environ trois quarts d'heure. Une réforme qui a pour objectif de réduire les accidents. "Les motocyclistes représentent seulement 2 % des usagers de la route. Une faible proportion. Pourtant, nous sommes impliqués dans 20 % des accidents mortels", indique Raphaëlle Coursaux.