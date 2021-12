Caen. Un patient atteint du coronavirus hospitalisé au CHU

Après deux fausses alertes depuis le début de l'épidémie, cette fois il s'agit d'un cas avéré. Un adulte habitant le Calvados et atteint du Covid-19 est hospitalisé au CHU de Caen. L'âge et le sexe de cette personne n'ont pas été précisés par les autorités, pour des raisons de confidentialité. "Son état n'est pas préoccupant, indique l'Agence régionale de santé (ARS), l'origine de la contamination n'est pas connue et fait l'objet d'une investigation." Le travail d'identification des personnes avec lesquelles le patient a été en contact rapproché est en cours. Ses proches ont été contactés par l'ARS : ceux qui partagent son lieu de vie ou qui ont été face à face avec le malade, à moins d'un mètre, pendant plusieurs minutes. "Les cas contacts rapprochés une fois identifiés sont appelés individuellement", précise l'ARS. Les personnes à risque modéré ou élevé doivent rester à domicile pendant 14 jours et prendre leur température régulièrement. En Normandie, cela porte à six le nombre de cas de coronavirus : deux personnes hospitalisées à Rouen, une à Caen et trois au centre hospitalier Mémorial de Saint-Lô.