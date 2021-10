Caen. Au CHU, on se prépare à accueillir des patients atteints de coronavirus

Le coronavirus a déjà fait état de 106 morts et plus de 4 000 personnes touchées en Chine aux dernières nouvelles. En France, trois personnes ont déjà été placées en quarantaine, auxquelles s'ajoute une suspicion de cas en Normandie, à Rouen. À quelques kilomètres, à Caen, le CHU se prépare depuis une dizaine de jours à accueillir des patients atteints du virus. "Une personne peut être atteinte si elle revient de la ville de Huwan, si elle est en contact avec quelqu'un touché par le coronavirus et que cela date de moins de 14 jours, explique Renaud Verdon, chef de service de maladies infectieuses au CHU de Caen. Si la personne pense être porteuse du virus, on lui déconseille de venir directement aux urgences ou dans la salle d'attente de son médecin", dans l'idée de ne pas contaminer les autres. Le premier réflexe est d'appeler le 15, qui décidera ensuite de la marche à suivre. Si le cas est suspect, le patient ira soit aux urgences, soit directement dans le pôle des maladies infectieuses.

Renaud Verdon est chef de service des maladies infectieuses au CHU de Caen. - Léa Quinio

Six à sept chambres prévues

De là, démarre une prise en charge bien précise. "Le patient doit mettre un masque sur le nez et la bouche et faire une liste des personnes vues dans les 14 derniers jours où il y a eu un contact, explique le docteur. Il est ensuite mis en quarantaine dans une chambre individuelle. L'isolement se fait de manière aérienne, par gouttelettes ou par contact." Les soignants, eux, doivent suivre des précautions sensiblement identiques à la prise en charge de patients atteints de la grippe A ou de la rougeole par exemple. Le CHU prévoit de mettre en place six à sept chambres individuelles en cas de patients touchés. "Des chambres spécifiques dans les services de pédiatrie, réanimation, médecine, maladies infectieuses et pneumologie sont disponibles. Ce sont les besoins d'hospitalisation qui dicteront l'organisation."