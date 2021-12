Le Havre. Municipales : revivez le débat d'avant premier tour

Les dimanches 15 et 22 mars, nous voterons pour les municipales. La radio Tendance Ouest a organisé un débat, le mercredi 4 mars de midi à 13 heures, entre les sept listes inscrites pour les élections municipales 2020 au Havre. Étaient présents au débat : Alexis Deck (Le Havre écologie - Demain commence aujourd'hui), Frédéric Groussard (Rassemblement national le Havre), Jean-Paul Lecoq (Un Havre citoyen avec Jean-Paul Lecoq), Jean-Baptiste Gastinne (Le Havre !), Magali Cauchois (Lutte ouvrière - Faire entendre le camp des travailleurs), Béatrice Canel-Depitre (Le Havre animaliste) et Guillaume Milert (Vivons Le Havre). Plusieurs grands thèmes ont été abordés, notamment l'environnement (comment transformer une grande ville ?) et le tourisme, notamment la place des croisières.

Revivez la première partie de ce débat :

L'environnement et le tourisme Impossible de lire le son.

Lors de la deuxième partie, les candidats ont continué à parler tourisme. Ils ont aussi évoqué leurs propositions pour les transports : (transports en commun et les déplacements doux).

Le tourisme et les transports Impossible de lire le son.

Pour clore les débats, chaque candidat a eu 30 secondes pour convaincre les électeurs.

30 secondes pour convaincre Impossible de lire le son.

Découvrez ici les résultats des élections municipales 2020 au Havre.