Rouen. Sean Lemercier, alias Jackisigne, propose des vidéos de cuisine pour les sourds

Sean Lemercier n'est pas sourd, mais depuis des années, il s'est familiarisé avec ce handicap et la langue des signes qu'il maîtrise complètement désormais. Son premier contact avec le monde de la surdité ? "Une fille mignonne, dit-il en riant, qu'il a rencontré au lycée hôtelier. J'ai découvert qu'elle parlait avec les mains." Le lendemain, Sean revient au lycée en se présentant en langue des signes. L'histoire d'amitié était née. En trois ans, elle lui a tout appris, jusqu'à ce que Sean devienne bilingue à son contact, français et langue des signes.

Entendant dans le monde des sourds

Petit à petit, il rencontre d'autres personnes atteintes de ce handicap à travers des événements organisés à Rouen, comme le café sourd, puis la Journée mondiale des sourds et même des boîtes de nuit sourdes à Paris. "Les basses sont augmentées au maximum et on ressent les vibrations dans le sol. On danse alors au rythme des vibrations", explique le jeune homme. La passion est devenue telle qu'il a choisi de se réorienter. Amoureux de la cuisine depuis toujours, Sean a d'abord passé l'option Langue des signes dans son bac pro et a décidé de poursuivre dans cette voie, pour devenir interprète. Il a obtenu sa licence science du langage à Mont-Saint-Aignan et va désormais préparer son master. Entre-temps, il a rencontré de plus en plus de personnes sourdes qui sont devenues des amies et a partagé deux ans de sa vie avec une amie, elle-même sourde, "ce qui aide pour l'apprentissage de la langue". Mais Sean n'a pas tout à fait lâché la cuisine, puisqu'il continue à travailler le week-end pour des traiteurs. De là est venue l'idée de sa chaîne YouTube, Jackisigne cuisine, destinée à combiner ses deux passions. Des recettes de cuisine qu'il présente tout en signant. "C'était un coup de tête. Des amis me disaient que les sous-titres ne sont pas toujours compréhensibles ou trop décalés. J'avais envie de faire quelque chose pour eux." Il tourne les vidéos chez une amie à Barentin qui lui prête sa cuisine, plus adaptée que sa cuisine d'étudiant. Il en sort une par semaine avec des recettes simples, accessibles à tous. "J'ai beaucoup de retours positifs de personnes entendantes et de personnes sourdes qui me remercient de cette initiative." Comme cette maman d'un enfant sourd passionné de cuisine qui l'a contacté. "Elle me disait que son enfant avait du mal à apprendre la cuisine à l'école mais que de regarder mes vidéos lui permettait d'avoir les bases." De quoi donc faire ouvrir les yeux à une société qui a encore du mal à intégrer complètement les personnes atteintes de surdité. "On peut être sourd et faire tous les métiers. C'est la société qui refuse ces personnes-là", soutient Sean.