Le Havre. Une coach pour trouver un emploi plus facilement

Du soutien pour décrocher un travail. Anne Boquelet, 24 ans, originaire de Bolbec a lancé il y a un mois son autoentreprise de coach en recrutement. Elle aide les jeunes du Havre, de Rouen, de Lillebonne et des alentours à trouver un emploi. Elle les conseille sur le CV et l'entretien d'embauche : comment savoir bien se présenter, comment répondre aux questions des recruteurs. Bref, de quoi les mettre en confiance avant d'aborder le face-à-face. "Je me suis dit que c'était le bon moment pour me lancer. Je voulais rester dans l'aide auprès des jeunes", explique celle qui a fait une licence en ressources humaines en alternance chez Renault puis un Master en alternance chez Total au Havre. Un travail dans lequel elle était chargée du recrutement. "J'ai embauché beaucoup de jeunes, du BAC Pro aux ingénieurs. Quand la réponse était négative, j'expliquais aux candidats ce qui n'allait pas." À côté, Anne Boquelet est chargée de mission dans une entreprise de Rouen. Elle aiguille les PME sur l'aspect de la fiscalité et sur la construction d'un business plan.

"Le recruteur lit un CV en 30 secondes"

Anne Boquelet a une procédure bien précise avec les personnes qu'elle coache. Après avoir reçu un message du futur client, elle s'entretient alors pendant 15 minutes avec lui gratuitement au téléphone pour connaître la personne, pour savoir ce qu'elle recherche. De quoi construire le premier rendez-vous. "Quand je la reçois pour la construction d'un entretien d'embauche, on simule directement un entretien. Et après, je distille mes conseils. La présentation est importante. C'est la première image que l'on donne. Il faut aussi accorder beaucoup d'attention à la phrase de conclusion."

Le CV, lui, doit être bien organisé. "Car un recruteur le lit en 30 secondes. Il faut donc se différencier des autres. Le curriculum vitae d'une personne qui souhaite devenir animateur doit être plus original que celui qui candidate pour un poste d'opérateur en pétrochimie. Mais ce dernier peut mettre une photo de pétrochimie sur son CV. Il faut taper dans l'œil de l'entreprise ciblée", détaille celle qui a au moins un avantage non négligeable : son âge, qui est proche de celui de ses clients. "Ils peuvent s'ouvrir plus facilement et accorder leur confiance rapidement." Un suivi qui coûte 20 euros de l'heure.

À côté, la Bolbécaise vise les artisans, qui n'ont pas le temps d'embaucher, mais qui ont pourtant des besoins dans ce domaine. "Je peux ainsi faire matcher mes clients, les demandeurs d'emploi et les entreprises."

Anne Boquelet dispose d'une page Facebook : Coaching de vie professionnelle et personnelle.