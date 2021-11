Musique. Dans son nouveau titre, Julie Zenatti fait danser les fleurs

Elle était venue en septembre dernier sur les planches du Tendance Live de Cherbourg-en-Cotentin pour nous faire danser avec Tout est plus Pop. Julie Zenatti est de retour avec une jolie ballade musicale qui jongle entre l'univers de France Gall et celui de Juliette Armanet.

Jamais éloignée de la mélancolie et de la nostalgie qui font partie de son ADN, Julie Zenatti souhaite aujourd'hui aborder les thèmes de ses chansons avec plus d'humour et de second degré ; vous pourrez découvrir son nouvel album très bientôt, dès ce printemps. Il s'agirait d'un opus plutôt rétro, axé sur les années 80.

En attendant le début de sa tournée dans l'hexagone, le Pop Tour, qui démarrera le 6 avril à Paris, la Parisienne de 39 ans nous laisse patienter en dévoilant les images de sa nouvelle chanson Refaire danser les fleurs.

Tout de rose vêtu, notre ancienne Fleur de Lys (dans la comédie musicale Notre Dame de Paris) n'a pas oublié les détails, pétales de roses et piano pour encore plus de romantisme.