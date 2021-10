Rouen. Pour un cadeau de Saint-Valentin totalement réussi, sans roses

Malgré son jeune âge, Lucie Granja a déjà une belle expérience en terme de composition florale. Un talent qui a déjà été repéré lors du concours du meilleur artisan de France, où elle s'est hissée jusqu'en finale. Aujourd'hui, cette Rouennaise (Seine-Maritime) réalise des bouquets originaux et elle a créé sa boutique en ligne de livraison de compositions florales, Au fil des saisons, il y a un an. Elle nous donne un avis éclairé sur les tendances pour cette Saint-Valentin 2018.

Renoncules, tulipes ou fleurs des champs

Comme pour d'autres secteurs d'activité, le client actuel est à la recherche de davantage d'authenticité pour témoigner son engagement à l'élue de son cœur. Les variétés régionales et de saisons auront donc les préférences de cette professionnelle, comme "les renoncules, les tulipes ou les fleurs des champs".

Pour le choix des couleurs, Lucie "reste attachée au rouge et au blanc", respectivement symboles d'amour et de pureté. Mais elle ne s'interdit pas de les associer à des dégradés de rose ou encore aux teintes foncées du chardon bleu. Pour cette Saint-Valentin, l'alliance de variétés champêtres et saisonnières pourrait constituer une composition à la fois élégante et originale.

Des propositions florales originales pour la Saint-Valentin 2018. - Alexis Delacvivier

