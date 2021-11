Mutlisports. Le bilan du week-end des clubs sportifs Rouennais 

Football :

- National 1 : Les Rouges et Jaunes poursuivent leur série de victoires. Vendredi 14 février, les joueurs de Quevilly Rouen Métropole se déplaçaient à Créteil et se sont imposés sur le score de 3-1 lors de la 22e journée de National.

- Nationale 2 : Temps difficile pour le Football Club de Rouen, depuis leur défaite contre Angers en Coupe de France, les Diables Rouges n'y arrivent plus. Après deux matches nuls contre Vannes et le Club Mantois, ils enchaînent sur une défaite contre Granville (0-2), quatrième du classement, pour cette 19e journée de championnat. Le Club Municipal Sportif d'Oissel reste sur une série de cinq matches sans victoire. Les Bleus et Blancs se sont inclinés 4 buts à 3 contre le Stade Briochin lors de la 19e journée de National 2 et sont donc avant dernier du classement.

- Nationale 3 : La réserve de QRM s'est inclinée contre Alençon (2-0), samedi 15 février mais conserve la 12e place du classement de la poule J de National 3. De son côté, l'équipe de Grand-Quevilly a perdu contre Cherbourg (2-1).

Handball : Les féminines du Rouen Handball se sont largement imposées (36-11) face au SMV Handball, le 15 février. Prochain rendez-vous, le 7 mars au Kindarena pour la réception de Paris 92. Elles reprendront le championnat le 7 mars avec la réception de Paris 92.

Rugby : Pour la 20e journée de Pro D2, le promu, Rouen Normandie Rugby, a surpris tout le monde en allant s'imposer sur les terres d'Oyonnax (22-23). Un petit exploit des Rouennais qui sont actuellement à la 15 e place du classement devant Valence Romans.

Basket : L'équipe de Rouen Métropole Basket s'est imposée, à l'extérieur, contre Nantes (91-98), le 12 février.

Hockey sur glace : Cruelle déception pour les Dragons de Rouen qui se sont inclinés, au bout du suspens, 2-3 contre les Gothiques d'Amiens, ce dimanche 16 février. Les Rouennais sont en deuxième place du classement de la Ligue Magnus.